'Динамо' програло 'Колосу', але вийшло до відбіру ЛЧ: спортивні підсумки 19 липня

Київське "Динамо" програло "Колосу", але стало віце-чемпіоном України, а шестиразовий чемпіон України Роман Долідзе переможно дебютував в UFC.

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