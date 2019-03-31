"Динамо" продало футболіста до Бразилії - подробиці угоди

Київське "Динамо" погодило трансферну вартість півзахисника Че Че з бразильським клубом "Сан-Паулу".

Що що ФК Динамо

Як повідомляє MatchDay.ua, з посиланням на свої джерела, керівництво віце-чемпіонів України відповіло позитивно на чергову пропозицію "Сан-Паулу" по Че Че, яка склала 5.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, влітку 2019 року український клуб заплатив "Палмейрасу" за півзахисника 4.8 мільйонів євро. У 9 іграх бразилець провів на полі 26 хвилин.

Офіційне представлення бразильського хавбека в новій команді відбудеться найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Че Че вже погодив особистий контракт з "Сан-Паулу", але "Динамо" категорично відмовляється від оренди бразильця.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що незважаючи на різні плани на футболіста, клуби прийшли до угоди про його трансфер.

Агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва заявив, що його підопічний не бажає повертатися до Бразилії.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!