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"Динамо" продало футболіста до Бразилії - подробиці угоди

"Динамо" продало футболіста до Бразилії - подробиці угоди
Офіційно гравець буде представлений найближчим часом
1.4тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" погодило трансферну вартість півзахисника Че Че з бразильським клубом "Сан-Паулу".

Що що

Що що

ФК Динамо

Як повідомляє MatchDay.ua, з посиланням на свої джерела, керівництво віце-чемпіонів України відповіло позитивно на чергову пропозицію "Сан-Паулу" по Че Че, яка склала 5.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, влітку 2019 року український клуб заплатив "Палмейрасу" за півзахисника 4.8 мільйонів євро. У 9 іграх бразилець провів на полі 26 хвилин.

Офіційне представлення бразильського хавбека в новій команді відбудеться найближчим часом.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Че Че вже погодив особистий контракт з "Сан-Паулу", але "Динамо" категорично відмовляється від оренди бразильця.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що незважаючи на різні плани на футболіста, клуби прийшли до угоди про його трансфер.

Агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва заявив, що його підопічний не бажає повертатися до Бразилії.

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Тема
Трансфери
Особа
Фк Динамо (Київ)
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