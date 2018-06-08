"Динамо" представило першого новачка: подробиці контракту

Київське "Динамо" представило новачка команди бразильського півзахисника Че Че.

Як повідомляє прес-служба столичного клубу, з 25-річним футболістом контракт терміном на 5 років, і буде грати бразилець за динамівців під номером 6.

Повністю Че Че звуть Данило дас Невес Пінєйро.

Він народився 30 серпня 1992 року в Сан-Паулу.

Професійну кар'єру розпочав у 2011 році. Крім "Палмейраса" виступав за бразильські клуби "Аудакс", "Гуаратінгета", "Понте Прета" і "Боа".

Відзначимо, що цей трансфер став найдорожчим для "Динамо", починаючи з 2015 року - майже 5 мільйонів євро, тоді віце-чемпіон України підписав за 9,4 мільйона євро півзахисника Дерліса Гонсалеса, коли той виступав ще за швейцарський "Базель".

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, скільки нових футболістів буде в "Динамо" .