"Динамо" повторно програло "Челсі" і вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи програло англійському "Челсі" і вилетіло з турніру. Домашній поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0:5.

Після поразки в Лондоні з рахунком 0:3 у віце-чемпіонів України залишалося вкрай мало шансів на успіх у цьому протистоянні. Букмекери на прохід у чвертьфінал давали на "Динамо" котирування 26,0 - на "Челсі" 1,0.

Динамо - Челсі УЄФА

Однак уже початок вийшов для українських футболістів вкрай невдалим. Кадар помилився з передачею, Жиру дотягнув м'яч до кутового, де точна подача знайшла Лофтус-Чіка. 23-річний хавбек невдало вдарив головою, вийшов асист на ногу все того ж Жиру, який без проблем пробив Бойка - 1:0.

Забивши гол, гості не сховалися в оборону, а продовжили атакувати. Вілліан і Жиру легко проходили всю оборону киян, без особливих проблем добираючись до голкіпера "біло-синіх".

Динамо - Челсі

Динамівцям із великими труднощами вдавалося створити щось конструктивне в атаці, але і ті поодинокі випадки так і не закінчувалися ударом.

На 20-й хвилині Гармаш все-таки зміг несподівано забити гол, але зробив це з метрового офсайду.

Ближче до середини тайму "Динамо" відсунуло гру від своєї штрафної і навіть змогло поліпшити статистику володіння м'ячем. Складалося враження, що "Челсі" включив економ-режим і весь поєдинок буде проводити в розслабленому стані.

Динамо - Челсі

На такому "розслабонi" англійці на 33-й хвилині легко оформили другий гол. Алонсо зробив шикарну передачу в штрафну "Динамо". Снаряд ліг чітко на ногу Жиру, який красиво і без проблем переграв Бойка - 2:0.

Динамо - Челсі

Динамо - Челсі

Під свисток "Челсі" зміг забити і третій м'яч. Хадсон-Одоі віддав на Жиру, вбіг до штрафного, француз у дотик йому повернув, зробив простріл і Алонсо зробив рахунок 3:0.

Динамо - Челсі

На 5-й хвилині другого тайму гравці з Києва отримали чи не першу можливість забити гол престижу, але затяжна атака завершилася ударом Сидорчука в штангу.

На 60-й хвилині Олів'є Жиру зробив рахунок непристойним. Вілліан зі штрафного подав прямо на ногу французу, який головою оформив хет-трик - 4:0.

За решту 30 хвилин ігрового часу українці розмочити нуль на табло не змогли, а футболісти з Англії відзначилися 5-м голом. Хадсон-Одоі втік від усіх, отримав передачу від Жоржина і пробив повз Бойка - 0:5.

"Динамо" Україна – "Челсі" Англія 0:5

Голи: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одоі.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Циганков, Шапаренко, Кендзера.

Челсі – Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Дзаппакоста, Крістенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Вілліан, Канте, Хадсон-Одоі, Жиру.

Попередження: Миколенко (61), Аспілікуета (73).

Жеребкування наступного етапу відбудеться в п'ятницю, 15 березня. Початок о 14:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Челсі. Початок зустрічі – о 20:00.

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