"Динамо" повторило особистий антирекорд в УПЛ

Поступившись донецькому "Шахтарю" в центральному матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Динамо" повторило клубний антирекорд за кількістю програних зустрічей в сезоні національної першості.

Для "біло-синіх" це стало 8-ю поразкою. Команда повторила результат сезону 2012/2013. У тому сезоні столичний клуб боровся з 16 командами, і після останнього 30-го туру зайняв 3-е підсумкове місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3. Під час матчу невідомі за допомогою дрона скинули на поле плюшевих сов.

Один з голів забив Євген Коноплянка, відзначившись у воротах "біло-синіх" вперше за 10 років.

Пізніше головний тренер киян Олексій Михайличенко назвав причини поразки від "гірників".