"Динамо" погодило перший трансфер 2020 року

Київське "Динамо" і бразильський "Корінтіанс" в перший день нового року досягли угоди щодо трансферу футболіста "біло-синіх" Сідклея.

Сідклей (праворуч) ФК Динамо

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на Gazeta Esportiva, після довгих переговорів віцечемпіони України погодилися на пропозицію бразильців про оренду 26-річного футболіста до кінця 2020 року.

Невідомо, яку суму збирається заплатити "Корінтіанс" за Сідклея, але раніше повідомлялося, що "Динамо" хоче 1 млн євро за річну оренду або 5 млн євро за повноцінний трансфер бразильця.

Тепер трансфер залежить від представників Сідклея з агентства ОТВ. Сам футболіст вже відповів згодою на пропозицію "Корінтіанса", який готовий виплачувати йому ту ж зарплату, яку він має в Києві.

Очікується, що перехід буде завершено до п'ятниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі деталі переговорів між "Динамо " і парагвайським клубом "Олімпія", який планує купити 25-річного хавбека Дерліса Гонсалеса, права на якого належать українському клубу.

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