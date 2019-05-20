"Динамо" пішло на нехарактерний крок

Київське "Динамо" чи не вперше в своїй історії представить комплект ігрової форми задовго до старту нового сезону, а не по його ходу, як це було раніше.
Вже на матчі 31-го туру Прем'єр-ліги з ФК "Львів" на НСК "Олімпійський" 26 травня технічний спонсор "біло-синіх" продемонструє дизайн екіпіровки на сезон 2019/2020.
26 травня під час матчу ФК "Динамо" Київ - ФК "Львів" офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, уявити нову ігрову форму, в Якій команда гратіме у Партнери Вся 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримала в фірмовіх Кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на форме присутній его автограф. ⠀ Вже во время матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде прідбаті у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на Офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.
"Форма має ексклюзивний дизайн і витримана у фірмових кольорах клубу. Крім цього, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. Вже під час матчу 26 травня нову форму клубу можна буде придбати в fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а в роздрібній мережі і на офіційному сайті shop-fcdk.com – з 27 травня", – йдеться в заяві клубу на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зробив офіційну заяву про можливого наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера команди.
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