"Динамо" пішло на нехарактерний крок

Київське "Динамо" чи не вперше в своїй історії представить комплект ігрової форми задовго до старту нового сезону, а не по його ходу, як це було раніше.

Вже на матчі 31-го туру Прем'єр-ліги з ФК "Львів" на НСК "Олімпійський" 26 травня технічний спонсор "біло-синіх" продемонструє дизайн екіпіровки на сезон 2019/2020.

"Форма має ексклюзивний дизайн і витримана у фірмових кольорах клубу. Крім цього, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. Вже під час матчу 26 травня нову форму клубу можна буде придбати в fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а в роздрібній мережі і на офіційному сайті shop-fcdk.com – з 27 травня", – йдеться в заяві клубу на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зробив офіційну заяву про можливого наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера команди.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!