'Динамо' перемогло АЗ та вийшло до плей-оф ЛЧ: спортивні підсумки 15-вересня

Київське "Динамо-2 перемогло АЗ та вийшло до плей-оф відбору Ліги чемпіонів, а німецький футболіст Марко Ройс забив гол за три секунди.

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Крім того, українець Роман Яремчук вивів "Гент" у плей-оф ЛЧ, забивши переможний гол. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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