"Динамо" отримало трансферну пропозицію від "Монако", - ЗМІ

Жерсон Родрігес (праворуч) бореться з Неманьї Максимовичем з Сербії під час матчу групи В відбіркового турніру Євро-2020 між збірними Сербії та Люксембургу 14 листопада 2019 року в Белграді

Люксембурзький форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес потрапив у сферу інтересів французького футбольного клубу "Монако", повідомляє Milliyet.

Представник Ліги 1 уважно стежить за 24-річним гравцем збірної Люксембургу, який із 31 січня перебуває в оренді в турецькому "Анкарагюджю".

Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що керівництво "Монако" почало попередні переговори щодо Родрігеса. Головний тренер монегасків Роберт Морено вже схвалив цей трансфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Анкарагюджю" хоче продовжити орендну угоду форварда "Динамо" Жерсона Родрігеса,

Відзначимо, що в "Динамо" у Родрігеса почалися проблеми через регулярне порушення режиму і небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

В українській Прем'єр-лізі Жерсон провів вісім матчів і забив два голи.