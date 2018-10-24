"Динамо" отримало посилення перед матчем Ліги Європи

Один із лідерів київського "Динамо" Беньямін Вербич може зіграти в третьому матчі групового раунду Ліги Європи проти "Ренна", який відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом. Словенський футболіст уже тренується в загальній групі.

"Так, я пропустив три тижні. Я намагався тренуватися десять днів тому, але, як виявилося, не був готовий. Але вже вчора я тренувався без обмежень і не відчував болю. Тому я готовий зіграти в майбутньому матчі проти "Ренна", - розповів Вербич в інтерв'ю Динамо від Шурика.

ФК Динамо

Сьогодні разом із командою словенський захисник відправився до Франції. Наставник киян Олександр Хацкевич взяв із собою на поєдинок Ліги Європи таких гравців:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

Захисники: Микола Морозюк, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд;

Нападаючий: Владислав Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло мінімальну перемогу в чемпіонаті України над "Ворсклою".