"Динамо" отримало посилення перед матчем Ліги Європи

Один із лідерів київського "Динамо" Беньямін Вербич може зіграти в третьому матчі групового раунду Ліги Європи проти "Ренна", який відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом. Словенський футболіст уже тренується в загальній групі.
"Так, я пропустив три тижні. Я намагався тренуватися десять днів тому, але, як виявилося, не був готовий. Але вже вчора я тренувався без обмежень і не відчував болю. Тому я готовий зіграти в майбутньому матчі проти "Ренна", - розповів Вербич в інтерв'ю Динамо від Шурика.
ФК Динамо
Сьогодні разом із командою словенський захисник відправився до Франції. Наставник киян Олександр Хацкевич взяв із собою на поєдинок Ліги Європи таких гравців:
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
Захисники: Микола Морозюк, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд;
Нападаючий: Владислав Супряга.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло мінімальну перемогу в чемпіонаті України над "Ворсклою".
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