"Динамо" отримало головного тренера: Суркіс назвав завдання на сезон

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Хацкевича новим головним тренером команди.

"У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити в Лігу чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті молоді хлопці, яким Хацкевич довіряв, віддячать йому", - цитує Ігоря Михайловича клубна прес-служба.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець очолив клуб 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Білорус провів біля керма столичної команди рівно 100 офіційних матчів, в яких здобув 60 перемог і 16 разів програв.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

1 червня біля Хацкевича закінчився контракт і київське "Динамо" офіційно залишилося без головного тренера.

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