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"Динамо" освистали в першому матчі Михайличенка

1.9т Читати матеріал російською

Вболівальники київського "Динамо" залишилися незадоволеними ходом першого тайму поєдинку своєї команди проти донецького "Олімпіка".

У перші 45 хвилин гри п'ятого туру Прем'єр-ліги "біло-сині" не продемонстрували високої активності. Під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка гравці віце-чемпіонів країни виглядали не дуже переконливо, створивши мінімальну кількість гострих моментів біля воріт суперника.

В результаті фанати "Динамо" проводили своїх улюбленців незадоволеним свистом і гулом на перерву.

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Динамо – Олімпік

Динамо – Олімпік

ФК "Динамо" Київ

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Динамо – Олімпік.

Відзначимо, що донецькі суперники киян також грають під керівництвом нового наставника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко зажадав від Олексія Михайличенка яскравої гри команди з перших матчів під його керівництвом.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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