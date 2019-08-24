"Динамо" освистали в першому матчі Михайличенка

Вболівальники київського "Динамо" залишилися незадоволеними ходом першого тайму поєдинку своєї команди проти донецького "Олімпіка".

У перші 45 хвилин гри п'ятого туру Прем'єр-ліги "біло-сині" не продемонстрували високої активності. Під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка гравці віце-чемпіонів країни виглядали не дуже переконливо, створивши мінімальну кількість гострих моментів біля воріт суперника.

В результаті фанати "Динамо" проводили своїх улюбленців незадоволеним свистом і гулом на перерву.

Динамо – Олімпік ФК "Динамо" Київ

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Відзначимо, що донецькі суперники киян також грають під керівництвом нового наставника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко зажадав від Олексія Михайличенка яскравої гри команди з перших матчів під його керівництвом.

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