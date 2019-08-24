Динамо – Олімпік: онлайн відео-трансляція матчу

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в суботу, 24 серпня, проводить перший матч під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка.

На поле НСК "Олімпійський" столичний колектив приймає донецький "Олімпік" в п'ятому турі Прем'єр-ліги. Початок гри – о 19:30. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-трансляцію матчу Динамо – Олімпік.

ФК "Динамо" Київ

Відзначимо, що суперники "біло-синіх" також вийдуть на гру з новим наставником після відставки Жуліо Сезара.

Нагадаємо, "Динамо" звільнило Олександра Хацкевича після провалу в Лізі чемпіонів, де динамівці вилетіли від бельгійського "Брюгге" в кваліфікації турніру.

Прем'єр Ліга. 5-й тур

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов

"Динамо" (Київ) – "Олімпік" (Донецьк) – 0:0

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив жорсткі умови новому тренеру Олексію Михайличенку.

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