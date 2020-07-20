"Динамо" оголосило про відставку Михайличенка

Керівництво київського "Динамо" відправило у відставку наставника команди Олексія Михайличенка та його помічників Вадима Євтушенка, Сергія Федорова та Михайла Михайлова.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, причиною звільнення став низький рівень гри "Динамо", відсутність прогресу та гідного виступу в єврокубках. Ім'я фахівця, який готуватиме команду до нового сезону, буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що Михайличенко обійняв пост головного тренера киян у серпні 2019 року, змінивши Олександра Хацкевича, який не зміг пройти "Брюгге" і вивести клуб у груповий етап Ліги чемпіонів. За підсумками сезону 2019/20 "Динамо" посіло друге місце в українській Прем'єр-лізі, виграло Кубок України і вилетіло з Ліги Європи на груповому етапі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент киян Ігор Суркіс зізнався, що поки не бачить, як його команда зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21.