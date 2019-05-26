"Динамо" офіційно презентувало нову форму

Київське "Динамо" перед матчем 31-го туру Прем'єр-ліги України з ФК "Львів" представило нову форму на сезон 2019/2020.

Як повідомляє Динамоманія, нова екіпіровка створена New Balance та має ексклюзивний дизайн, а також виконана в традиційних для клубу кольорах.

Ще одна особливість цієї форми – автограф легендарного гравця і тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Цей автограф буде розміщений на футболках киян на честь 80-річчя Валерія Васильовича.

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

Нагадаємо, що за кілька днів до офіційної церемонії фотографії обновки "Динамо" витекли в мережу.

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