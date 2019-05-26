ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Динамо" офіційно презентувало нову форму

1.9тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" перед матчем 31-го туру Прем'єр-ліги України з ФК "Львів" представило нову форму на сезон 2019/2020.

Як повідомляє Динамоманія, нова екіпіровка створена New Balance та має ексклюзивний дизайн, а також виконана в традиційних для клубу кольорах.

Ще одна особливість цієї форми – автограф легендарного гравця і тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Цей автограф буде розміщений на футболках киян на честь 80-річчя Валерія Васильовича.

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

форма Динамо

форма Динамо

Динамомания

Новини
Обігравав України на Євро-2016: ЗМІ назвали ім'я нового тренера "Динамо"

Нагадаємо, що за кілька днів до офіційної церемонії фотографії обновки "Динамо" витекли в мережу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки