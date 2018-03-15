Динамо - Лаціо: прогноз букмекерів на матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти римського "Лаціо" у четвер, 15 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Лаціо. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" о 20:00.

На думку букмекерів, команда Олександра Хацкевича є аутсайдером у майбутній зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 3.50, тоді як котирування на виграш італійського клубу рівні 2.07. Нічия в Києві оцінюється показником 3.55.

Нагадаємо, що в першій зустрічі 1/8 фіналу "Динамо" з "Лаціо" зіграло внічию (2: 2) . Вже після фінального свистка червону картку отримав Денис Гармаш.

Пізніше Хацкевич ємко прокоментував результат і розповів, що зробить з Денисом.