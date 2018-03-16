Незрозумілий вчинок Хачеріді: загадка вильоту "Динамо" з Ліги Європи

Київське "Динамо" програло "Лаціо" і вилетіло з Ліги Європи в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вибуло з турніру. На НСК "Олімпійський" під час фантастичною підтримки вболівальників підопічні Олександра Хацкевича фактично без шансів поступилися - 0:2.

Щоб подивитися відео голів та огляд матчу, проскролльте нижче.

Навіть виходячи з того, що клас італійських "орлів" вище, господарі поля відверто розчарували. Лише Віктор Циганков намагався дійсно придумувати щось нестандартне. Решта загубилися на полі, а оборона "Динамо" в цьому поєдинку жахала своєї діряві.

"Обозреватель" підводить підсумки виступу київської команди в Лізі Європи.

ЗАГАДКИ ВІД ХАЦКЕВИЧА

Наставник "Динамо" пристойно здивував стартовим складом на гру. І справа навіть не в тому, що на лаві залишився Хачеріді. Це вже звична картина для останніх матчів. Зовсім інша - це вихід двох форвардів. У парі з Артемом Бесєдіним з перших хвилин вийшов Жуніор Мораес.

Чим керувався наставник "біло-синіх", поки що невідомо. Однак варто сказати, що задумка Хацкевича не зіграла. По-перше, обидва нападаючих не виглядали єдиної зв'язкою. По-друге, їх партнери абсолютно не знали, що робити при даному тактичній побудові.

Так, Бесєдін намагався, чіплявся за м'ячі, але робив Артем це ближче до центру поля, ніж до чужого штрафного. Втім, Мораес, а потім і Мбокані, себе практично не проявили навіть в цьому.

ПРОХІДНІЙ ДВІР В ЗАХИСТІ

Те, що "Динамо" програло всього 0:2 - велике чудо. Тільки виходів один на один у гостей було з добрих півдесятка. Оборона киян нагадувала автодром, за яким раз у раз зі свистом проносилися гравці "Лаціо". Чіро Іммобіле, Феліпе Андерсон, Луїс Альберто раз по раз опинялися навпроти Денис Бойко.

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ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ ДИНАМО - ЛАЦІО

Олександр Хацкевич продовжує виховувати Євгена Хачеріді, посадивши його знову в запас. Четвірка Кендзьора - Бурда - Кадар - Піваріч відверто не вразила. До того ж, просідає опорна зона, за чим з сумом спостерігав Денис Гармаш, який зірвався на арбітра в римському матчі.

ЩО З ХАЧЕРІДІ?

Ситуація з Євгеном, який, схоже, не бажає продовжувати свої виступи в київському "Динамо", не обмежилися лише тим, що він залишився в запасі на гру. В кінці першого тайму стався епізод, який змусив просто оторопеть всіх фанатів столичної команди і експертів.

Буквально перед самим перерв травму отримав центрбек "Динамо" Томаш Кадар. Пошкодження задньої поверхні стегна в угорця змусило тренерський штаб господарів робити заміну. У цей момент сталося щось незрозуміле: спочатку готується до виходу на поле почав Хачеріді, однак потім ситуація різко змінилася і у кромки з'явився Шабанов.

На прес-конференції Олександр Хацкевич дуже докладно пояснив цей епізод: "Спочатку повинен був вийти Хачеріді, але Женя сказав, що лівого центрального захисника він зіграти не зможе". І такі речі творяться в серйозному європейському клубі.

"ДИНАМО" - НА РІВНІ

В цілому, виліт від "Лаціо" - результат закономірний. Кияни по своєму класу і рівня індивідуальної майстерності значно поступаються італійському клубу. Нічия в Римі не повинна вводити в оману: "орли" грали і не основним складом, і з дуже глибоким запасом сил.

ДИВІТЬСЯ ОГЛЯД МАТЧУ ДИНАМО - ЛАЦІО

Але вихід в 1/8 фіналу можна вважати успіхом для нинішнього "Динамо". Так, "біло-сині" спіткнулися на першому ж серйозному супернику, але з настільки слабкого чемпіонату України опинитися на такому рівні, дорогого коштує. Поточний сезон Ліги Європи відкрив для нас Шапаренко, Шепелєв, та й Бесєдіна можна записати до цієї компанії. Киянам не варто посипати голову попелом, а працювати далі.

"Обозреватель" вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Лаціо, з якою можна ознайомитися нижче.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧА ДИНАМО - ЛАЦІО

Ліга Європи. 1/8 фіналу (матч-відповідь)

Арбітр: Хіль Мансано (Іспанія)

"Динамо" - "Лаціо" - 0:2

Голи: Лукас, 23, де Врей, 83

(перша гра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелев, 9.Морозюк (К), 11.Мораес, 15.Циганков, 23.Піваріч, 26.Бурда, 29.Буяльскій, 41.Беседін, 44.Кадар, 94.Кендзера .

Запасні: 72.Рудько, 25.Гонсалес, 30.Шабанов, 34.Хачеріді, 40.Шапаренко, 46.Алібеков, 70.Мбокані.

"Лаціо": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрік, 6.Лукас, 10.Феліпе Андерсон, 16.Пароло, 17.Іммобіле, 18.Альберто, 19.Луліч (К), 26.Раду, 27 .Луіс Феліпе.

Запасні: 23.Герріері, 5.Лукаку, 7.Нані, 15.Баштуш, 20.Кайседо, 77.Марушіч, 96.Мурджа.

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ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ДИНАМО - ЛАЦІО

Всі бажаючі, хто не має можливості потрапити на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "Динамо" з "Лаціо" покаже телеканал "Україна".

Крім того, матч "біло-синіх" проти римських "орлів" можна подивитися на каналі "Футбол 1", де глядачів традиційно чекає студія з експертами і післяматчевими коментарями.

Також трансляцію з "Олімпійського" організовує російський канал "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ НА МАТЧ ДИНАМО - ЛАЦІО

На думку букмекерів, команда Олександра Хацкевича є аутсайдером у майбутній зустрічі.

Коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 3.50, тоді як котирування на виграш італійського клубу рівні 2.07. Нічия у Києві оцінюється показником 3.55.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Головним арбітром зустрічі на "Олімпійському" УЄФА призначив іспанця Хіля Мансано.

Асистентами головного судді будуть його співвітчизники Анхель Родрігес і Дієго Севілья. Додаткові помічники - Дель Серро Гранде і де Бургос Пабло Бенгоечеа. Четвертий рефері - Роберто дель Паломар. Всі судді з Іспанії.

СЛОВА ТРЕНЕРІВ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

"Ми повинні зіграти за честь клубу, за Київ, кожен футболіст повинен битися за своє ім'я, за підтримку уболівальників. Я завжди поважав Індзагі як футболіста, хоча нам не доводилося грати один проти одного. Поважаю його зараз як тренера. Нам обом і нашим футболістам потрібно буде діставати з себе все, що є, майстерність, характер. Ми приділимо особливу увагу обороні, але при підтримці уболівальників будемо шукати щастя біля чужих воріт".

Сімоне Індзагі, головний тренер "Лаціо":

"Ми всі розуміємо цю відповідальність, багато зусиль було вкладено в минулому і цьому році, щоб дістатися до цієї стадії Ліги Європи. 1/8 Ліги Європи - дуже важлива стадія і ми максимально викладемося у матчі. Ми заслуговуємо пройти далі. А що кажуть інші люди... це не важливо".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч, Шепелев, Шапаренко, Морозюк, Буяльський, Циганков, Мораес

"Лаціо": Стракоша, де Врей, Лукаку, Лукас, Баста, Феліпе Андерсон, Уоллас, Іммобіле, Мілінковіч-Савич, Раду, Мурдже

Нагадаємо, що "Динамо" вирвало нічию у "Лаціо", зігравши в Римі 2:2.