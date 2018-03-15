"Динамо" - "Лаціо": Блохін дав прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" не є фаворитом на вихід у чвертьфінал Ліги Європи перед матчем у відповідь з римським "Лаціо". Таку думку висловив колишній тренер "біло-синіх" Олег Блохін.

"Всі говорили, що "Динамо" показує слабку гру і навряд чи щось зможе протиставити римській команді. Всупереч цій думці, на виїзді кияни зуміли показати якісний і результативний футбол. Гра показала, що "Динамо" здатне боротися з цим суперником. Результат першого поєдинку залишає нашій команді хороші шанси на вихід у наступний раунд Ліги Європи. Але, він не дає право вважатися фаворитами. "Лаціо" - сильна і досвідчена команда, в матчі-відповіді "Динамо" потрібно зіграти не гірше, а може і ще сильніше, ніж у Римі", - цитує Блохіна "Террикон".

Олег Володимирович зазначив, що динамівцям необхідно компактно зіграти в обороні.

"Після нічиєї у першому матчі 2:2 я оцінюю шанси команд на загальний успіх, як рівні. Нікому не віддаю переваги. Вся боротьба ще попереду. Хоча, незначна перевага можливо і є у "Динамо". Наша команда грає вдома і, виходячи з результату першого матчу, у неї немає необхідності великими силами йти вперед. Можна щільно і компактно зіграти в обороні. У "Лаціо" більше приводів для ризику. Потрібно цим скористатися", - резюмував Блохін.

Нагадаємо, "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Лаціо. Початок зустрічі 15 березня в 20:00.