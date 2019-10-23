Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Ліги Європи

Київське "Динамо" вважається явним фаворитом букмекерів у протистоянні з данським "Копенгагеном" у третьому турі групового турніру Ліги Європи.

ДЕ ГРАЮТЬ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Поєдинок відбудеться на головній арені України НСК "Олімпійський" у Києві у четвер, 24 жовтня.

У ЯКІЙ ГОДИНІ МАТЧ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Копенгаген. Початок гри – о 22:00.

ФК "Динамо"

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 1,87. Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх датчан досягають рівня 4,60. При цьому аналітики впевнені, що гра не потішить глядачів високою результативністю. На те, що на "Олімпійському" буде забито не більше трьох голів, можна поставити з коефіцієнтом 1,60.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зазнало серйозної втрати перед матчем із "Копенгагеном".

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