"Динамо" - "Копенгаген": відео голів Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі третього туру групового етапу Ліги Європи зіграло внічию з данським "Копенгагеном". Поєдинок пройшов на НСК "Олімпійський".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Копенгаген".

Динамо Україна – Копенгаген Данія 1:1

Гол: 01 – 2 Сотерiу.

1:1 – 53 Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, де Пена, Циганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Бесєдін.

Копенгаген – Йонссон, Бартолец, Нельссон, Ов'єдо, Папаяннопулос, Зека, Фішер, Стейє, Фальк, Сотерiу, Сантос.

Попередження: Сидорчук (22), Вербич (46), Стейє (51), Кендзьора (55), Бартолец (59), Бесєдін (68).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0), а в другому в Швейцарії не змогло обіграти "Лугано" (0:0).

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