"Динамо" – "Колос": дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу УПЛ

"Динамо" вже двічі в сезоні обіграло "Колос" (фото – upl.ua)

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в 27-турі Прем'єр-лізі прийме на поле НСК "Олімпійський" "Колос" з Ковалівки.

Поєдинок в столиці країни пройде у понеділок, 22 червня. Время початку – 19:30. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Динамо – Колос.

Кияни в нинішньому сезоні двічі переграли новачка УПЛ – 4:0 і 2:0. При цьому "Колос" програв шість останніх матчів першості, а безгольова серія підопічних Руслана Костишина налічує вже 280 хвилин.

Господарям поля необхідна в грі лише перемога. "Динамо" веде боротьбу з луганською "Зорею" за друге місце, а після перемоги над "Десною" луганчани зрівнялися з "біло-синіми" за набраними очками.

Прем'єр-ліга України. 27-й тур

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Євген Арановський

"ДинамоК (Київ) – " Колос "(Ковалівка) – 0:0

Як повідомляв OBOZREVATEL, ставши в 13-й раз чемпіоном України, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю національних трофеїв.