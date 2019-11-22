"Свавілля": Суркіс гнівно відповів ФФУ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав свавіллям рішення Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) покарати клуб за гру з "Шахтарем".

"Біло-сині" мають сплатити штраф у пів мільйона гривень і провести один домашній матч без глядачів за те, що фанати команди нібито вигукували расистські образи на адресу капітана "гірників" Тайсона у матчі 14 туру УПЛ.

Ігор Суркіс (в центрі) ФК "Динамо" Київ

"Найбільш коректне слово, яким можна описати те, що відбувається – це свавілля. Це повне беззаконня з боку національної Асоціації щодо "Динамо" і наших вболівальників. Рішення КДК УАФ перебувають за межами здорового глузду й логіки. Це важко пояснити з будь-якої точки зору. Наразі слідчі дії тривають, а нас уже покарали по повній програмі", – обурився Суркіс у інтерв'ю офіційному сайту клубу.

За його словами, УАФ робить все для того, щоб знизити інтерес вболівальників до українського футболу. "Це на сто відсотків упереджене рішення як щодо команди, так і її вболівальників. Подивіться на трибуни українських стадіонів – вони практично порожні. Замість того, щоб вирішувати цю проблему, УАФ робить все, щоб на матчі вже взагалі ніхто не ходив. І такими темпами вони свого доб'ються!" – підкреслив президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" був покараний за використання російської мови в оголошеннях по стадіону під час поєдинку проти "Динамо" 10 листопада.

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