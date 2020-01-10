"Динамо" хоче купити зоряного німецького форварда – ЗМІ

Київське "Динамо" розглядає як один із варіантів посилення гри в атаці нападника леверкузенського "Баєра" Кевіна Фолланда.

Кевін Фолланд www.bundesliga.com

27-річний німецький футболіст Кевін Фолланд грає в Леверкузені з 2016 року, а до цього виступав за "Мюнхен 1860" і "Гоффенгайм". У "Баєрі" за три з половиною роки він відзначився 39 голами в 105 проведених матчах. Фолланд володіє невисоким як для форварда зростом – 178 см, але дуже потужний (85 кг), повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на Gong.bg.

Водночас можливість трансферу Фолланда в "Динамо" піддається сумніву через занадто високу трансферну вартість гравця. За даними Transfermarkt, вона становить 35 млн євро. Про оренду, напевно, теж мови бути не може, оскільки Фолланд стабільно грає в складі свого нинішнього клубу – в осінній частині сезону він брав участь у всіх матчах "Баєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також стало відомо, що "Динамо" зацікавлене у підписанні нападника болгарського "Левскі" Пауліньо, який раніше виступав за луганську "Зорю".

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