"Динамо" – "Гент": став відомий розклад плей-оф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зіграє з "Гентом" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, переможець якого визначається за підсумками двоматчевого протистояння.

У середу, 23 вересня, команди проведуть перший поєдинок у Бельгії, а матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 вересня, в Києві.

Нагадаємо, що "Динамо" завдяки голам Жерсона Родрігеса і Миколи Шапаренко здолало нідерландський АЗ з рахунком 2:0, а "Гент" мінімально переграв віденський "Рапід" (2:1) з переможним голом українця Романа Яремчука.

Відзначимо, що в складі бельгійців виступають троє наших співвітчизників. Крім нападника кольори "Гента" захищають Роман Безус та Ігор Пластун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер АЗ Арне Слот пояснив, що завадило його команді пройти "Динамо". Мірча Луческу також поділився своєю думкою про матч із клубом з Нідерландів.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!