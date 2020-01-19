Головна Новини
19 січня • оновлено в 18:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" ефектно пішло від поразки в першому матчі на зборах

947
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" провело перший товариський матч на зимовому тренувальному зборі.

Динамо - Легія

Динамо - Легія

ФК Динамо

У турецькому Белеку підопічні Олексія Михайличенка розписали нічию з лідером чемпіонату Польщі. Поєдинок проти варшавської "Легії" завершився з рахунком 1:1.

Вже на 13-й хвилині номінальні гості відкрили рахунок. Домагой Антоліч підключився з глибини поля і ударом з лінії воротарського забив перший гол.

Українці свій м'яч забили в кінці першого тайму. На 45-й хвилині Шепелєв вивів Цітаішвілі на удар, і Гио в дотик лівою ногою ефектно в обведення послав м'яч у дальній нижній кут.

"Динамо" - "Легія" - 1:1

Гол: Цітаішвілі (45) - Антоліч (13)

"Динамо" (перший тайм): Бойко, Піваріч, Забарний, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цітаішвілі, Вербич, Соль.

"Динамо" (другий тайм): Бущан – Миколенко, Кадар, Кадір, Караваєв – Андрієвський, Дуелунд, Буяльський, Каргбо, де Пена – Русин.

Наступний матч у "біло-синіх" запланований на 20 січня. О 16:00 розпочнеться гра проти азербайджанського "Нефтчі".

Новини
Без Бесєдіна: "Динамо" ухвалило важливе рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL , на початку січня півзахисник Денис Гармаш покинув "Динамо" і підписав контракт з новим клубом.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Місце
Туреччина Белек
Теги
Легія Варшава ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги