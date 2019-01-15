"Динамо" домовилося про супертрансфер іспанського форварда

Київському "Динамо" і голландському "Віллем II" вдалося узгодити всі деталі трансферу іспанського нападника Франа Соля.

Фран Соль

Як повідомляє "Динамомания", із посиланням на портал Brabants Dagblad, ще в понеділок увечері угода перебувала під загрозою зриву, але вже через декілька годин між клубами була досягнута домовленість щодо трансферу. Очікується, що незабаром 26-річний футболіст підпише договір із киянами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сіль уже встиг домовитися із "Динамо" про умови особистого п'ятирічного контракту. У нинішньому сезоні 26-річний футболіст провів за "Віллем II" 20 матчів у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів.

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