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Динамо - Челсі: де дивитися онлайн матч плей-офф Ліги Європи

1.3тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" 14 березня, в четвер, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського "Челсі".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Челсі. Початок зустрічі – о 20:00.

Вболівальники, у яких не вийде підтримати улюблену команду на трибунах столичного НСК "Олімпійський", зможуть побачити матч віце-чемпіонів України і 6-ї команди чемпіонату Англії в ефірі спеціалізованого каналу "Футбол 1".

Крім того, трансляцію з Києва в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 1".

У записі матч покажуть 15 березня о 00:05 "Матч! Футбол 3", о 09:00 "Матч! Футбол 2", о 09:10 український "Футбол 2", о 09:35 "Матч ТВ".

Новини
"За Київ! За Україну!" Легіонер "Динамо" виступив із заявою після поразки від "Челсі"

Нагадаємо, що в першій зустрічі в Лондоні український клуб зазнав поразки з рахунком 0:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

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Читайте всі новини по темі "Динамо - Челсі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - ЧелсіЛіга Європи
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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