Динамо — Челсі: букмекери назвали невтішні котирування для киян

Лондонський "Челсі" вважається абсолютним фаворитом у парі з київським "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід у наступний раунд турніру практично втричі нижчі, ніж у їхніх суперників.

Коефіцієнт на перемогу "Динамо" за підсумками двоматчевого протистояння становить 3,75. А котирування на тріумф клубу з Лондона рівні 1,25.

В успіх української команди в першому матчі букмекери вірять ще менше. Успіх "Динамо" оцінюється показником 11,00. На домашню перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 1,28.

Нагадаємо, що "Динамо" зіграє з "Челсі" перший матч на виїзді. Поєдинок у столиці Англії відбудеться 7 березня (22:00). Зустріч у відповідь у Києві на НСК "Олімпійський" пройде за тиждень — 14 березня о 19:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!