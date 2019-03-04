МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Динамо — Челсі: букмекери назвали невтішні котирування для киян

16.6тЧитати матеріал російською

Лондонський "Челсі" вважається абсолютним фаворитом у парі з київським "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на вихід у наступний раунд турніру практично втричі нижчі, ніж у їхніх суперників.

Коефіцієнт на перемогу "Динамо" за підсумками двоматчевого протистояння становить 3,75. А котирування на тріумф клубу з Лондона рівні 1,25.

В успіх української команди в першому матчі букмекери вірять ще менше. Успіх "Динамо" оцінюється показником 11,00. На домашню перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 1,28.

Динамо — Челсі: букмекери назвали невтішні котирування для киян

Новини
"Не зовсім в порядку": Маркевич оцінив жереб "Динамо" в ЛЄ

Нагадаємо, що "Динамо" зіграє з "Челсі" перший матч на виїзді. Поєдинок у столиці Англії відбудеться 7 березня (22:00). Зустріч у відповідь у Києві на НСК "Олімпійський" пройде за тиждень — 14 березня о 19:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Динамо - Челсі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - ЧелсіЛіга Європи
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wertz Joyce
Wertz Joyce
Google оплачував щоденну онлайн роботу від 500 до 1000 доларів.i отримав перший місяць $ 23749 і $ 32854 за останній місяць зарплати від Google, пPацюючи вдома протягом 3 годин на день. Навіть ті, хто є новим для цього, можуть легко заробляти 200 $ за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. більше тут... >> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги