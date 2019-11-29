"Дикувате": у грі "Динамо" з "Мальме" знайшли дивину

Причини поразки київського "Динамо" від шведського "Мальме" у п'ятому турі Ліги Європи не криються в ігрових якостях футболістів.

Таку думку висловив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Він натякнув на те, що в столичній команді існують проблеми всередині колективу, а в другому таймі динамівці виглядали дивно.

Динамо – Мальме ФК "Динамо" Київ

"Гру "Динамо" зламало не вилучення – воно було вже після кошмарного старту другого тайму з двома пропущеними м'ячами і купою інших моментів, які не мають жодного явного пояснення. Підозрюю, що справа в якійсь внутрішній кухні, про яку не варто чекати розмов на прес-конференціях і в інтерв'ю. Справді, дикувате перетворення "Динамо" в перерві – я такого і не пригадаю з ходу..." – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло "Мальме", пропустивши вирішальний гол на 96-й хвилині гри.

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