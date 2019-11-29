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29 листопада • оновлено в 10:37
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"Дикувате": у грі "Динамо" з "Мальме" знайшли дивину

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Причини поразки київського "Динамо" від шведського "Мальме" у п'ятому турі Ліги Європи не криються в ігрових якостях футболістів.

Таку думку висловив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Він натякнув на те, що в столичній команді існують проблеми всередині колективу, а в другому таймі динамівці виглядали дивно.

Динамо – Мальме

Динамо – Мальме

ФК "Динамо" Київ

Новини
Як "Динамо" вийти у плей-оф Ліги Європи: всі розклади

"Гру "Динамо" зламало не вилучення – воно було вже після кошмарного старту другого тайму з двома пропущеними м'ячами і купою інших моментів, які не мають жодного явного пояснення. Підозрюю, що справа в якійсь внутрішній кухні, про яку не варто чекати розмов на прес-конференціях і в інтерв'ю. Справді, дикувате перетворення "Динамо" в перерві – я такого і не пригадаю з ходу..." – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло "Мальме", пропустивши вирішальний гол на 96-й хвилині гри.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме
Особа
Артем Франков
Теги
ФК Динамо Київ ФК Мальме
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ, МАЛЬМЕ МОЩНО УНИЗИЛИ КИЕВ, ШВЕЦИЯ ЗАТРОЛЛИЛА ДИНАМОВЦЕВ
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