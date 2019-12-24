"Дикуни – частина РФ!" Кадиров обурив росіян нахабством у футболі

Глава Чечні Рамзан Кадиров піддався лютій критиці в мережі після того, як заявив, що у грозненському "Ахматі" через його ультиматум грає півзахисник Різван Уциєв.

Кадиров заявив, що "привів футболіста в основний склад, поставивши умову: або він гратиме, або я не фінансуватиму команду". Ця заява викликала обурення читачів популярного інтернет-видання Чемпионат.com. Чиновнику нагадали, що футбольний клуб фінансується з бюджету.

Рамзан Кадиров Інтерфакс

"Ти жебрак і живеш за рахунок податків росіян", "Не країна, а цирк шапіто", "Ганьба таке заявляти на всю країну", "А у тебе звідки гроші на фінансування "Ахмата", товаришу!? Чи не мої пенсійні?", "І ось так у нас у кожному регіоні... Про який розвиток футболу може бути мова?", "Дикуни з кам'яного віку теж частина Росії!" – пишуть у коментарях користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров виступив проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях через рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про усунення РФ від Олімпіади-2020 та інших мультиспортивних турнірів.

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