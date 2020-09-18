"Десна" та "Колос" дізналися можливих суперників у плей-оф кваліфікації ЛЄ

Українські клуби "Колос" і "Десна" дізналися можливих суперників у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, в разі перемоги у виїзному матчі з хорватською "Рієкою" команда з села Ковалівка битиметься з переможцем пари "Копенгаген" (Данія)/"П'яст" (Польща). Чернігівський клуб зустрінеться із "Санкт-Галленом" (Швейцарія) або АЕКом (Греція), якщо зуміє обіграти німецький "Вольфсбург" на виїзді.

Всі поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги Європи заплановані на четвер, 1 жовтня, і пройдуть у форматі одноматчевого протистояння. Переможці цього етапу змагань потраплять до групового турніру.

Нагадаємо, що "Десна" свою дебютну зустріч в ЛЄ проведе проти "Вольфсбурга" в третьому раунді кваліфікації, а "Колос" сенсаційно взяв гору над грецьким "Арісом" у своєму першому поєдинку в єврокубках в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Бачка Топола" – ФКСБ (колишній "Стяуа") команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів.