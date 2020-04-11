Дем'яненка вигнали з клубу-аутсайдера

Легендарний український тренер Анатолій Дем'яненко покинув пост наставника словацької "Нітри", яка бореться за місце в Першій лізі країни (другий за силою футбольний дивізіон).

Анатолій Дем'яненко ФК Динамо

Як повідомляє Спортарена, словацький клуб і українець припинили співпрацю в п'ятницю, 10 квітня. Причини звільнення поки залишаються невідомими.

Під керівництвом Дем'яненка, словацька команда зіграла чотири матчі, здобувши одну перемогу, один раз зігравши внічию. Ще два поєдинки "Нітра" програла.

60-річний Дем'яненко очолив "Нітру" на початку року. До цього він не тренував протягом семи років після того, як покинув "Волинь" в 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декiлька років тому керівництво українського футбольного клубу "Металіст 1925" зі скандалом звільнив головного тренера через чотири місяці після призначення. 39-річного фахівця звинуватили в образі честі і гідності футболістів і співробітників клубу.

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