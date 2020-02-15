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15 лютого • оновлено в 21:39
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"Де він їздить, що робить..." Чемпіон світу висловився про Зеленського

1.5т
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Український футболіст Юхим Конопля пильно стежить за життям президента країни Володимира Зеленського.

Чемпіон світу U-20 зізнався, що йому імпонує глава держави та його рішення, який сам гравець "Десни" підтримує.

Новини
"Стану зрадником!" Чемпіон світу U-20 висловився про Росію

Юхим Конопля

Юхим Конопля

ФФУ

"Нефутбольні герой – Зеленський. Подобається як людина, як президент. Я стежу в YouTube, де він їздить, що робить. Я радий за нього та підтримую його рішення. Ми з ним зустрічалися одного разу, він нас нагороджував після перемоги на чемпіонаті світу U-20. Як тільки я його побачив, то у мене відразу посмішка з'явилася на обличчі. Чесно кажучи, не знаю з чим це пов'язано", – наводить слова Коноплі FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Леонід Буряк дав пораду українцям та оцінив президента країни Володимира Зеленського.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Володимир Зеленський
Теги
Молодіжна збірна України з футболу ФК Десна
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и какие конкретно его рішення ти підтримуєш?
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