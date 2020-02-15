"Де він їздить, що робить..." Чемпіон світу висловився про Зеленського

Український футболіст Юхим Конопля пильно стежить за життям президента країни Володимира Зеленського.

Чемпіон світу U-20 зізнався, що йому імпонує глава держави та його рішення, який сам гравець "Десни" підтримує.

Юхим Конопля ФФУ

"Нефутбольні герой – Зеленський. Подобається як людина, як президент. Я стежу в YouTube, де він їздить, що робить. Я радий за нього та підтримую його рішення. Ми з ним зустрічалися одного разу, він нас нагороджував після перемоги на чемпіонаті світу U-20. Як тільки я його побачив, то у мене відразу посмішка з'явилася на обличчі. Чесно кажучи, не знаю з чим це пов'язано", – наводить слова Коноплі FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Леонід Буряк дав пораду українцям та оцінив президента країни Володимира Зеленського.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!