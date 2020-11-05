Де дивитися "Зоря" – АЕК: розклад трансляцій Ліги Європи

У четвер, 5 листопада, "Зоря" проведе третій матч у груповому турнірі Ліги Європи, коли прийме на своєму полі грецький АЕК.

Обидві команди після двох турів є аутсайдерами квартету G. В їхньому пасиві по дві поразки. Підопічні Віктора Скрипника розгромно поступилися "Лестеру" (0:3) і мінімально програли "Бразі" (1:2), а греки, навпаки, з англійцями зіграли 1:2, а з португальцями – 0:3.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі другого туру проти "Браги" півзахисник "Зорі" Дмитро Іванісеня відзначився неймовірним ударом з-за меж штрафного.