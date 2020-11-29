Де дивитися "Шахтар" – "Реал": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє 1 грудня вдома з мадридський "Реалом".

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" пройде без глядачів і розпочнеться о 19:55.

Вболівальники зможуть подивитися битву чемпіонів України та Іспанії на телеканалі "Футбол 1" і медіасервісi MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії поєдинок покажуть по "Матч Прем'єр". Крім того, гру можна буде подивитися на каналі "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі "гірники" сенсаційно обіграли мадридський "Реал" (3:2), у другому вистояли нульову нічию з італійським "Інтером". Зустріч 3-го туру ЛЧ "Шахтар" – "Боруссія" М завершилася з рахунком 0:6, а 4-го "Боруссія" М – "Шахтар" 4:0.