Де дивитися Шахтар — Динамо: розклад трансляцій

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють у центральному матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Команди зустрінуться на харківському ОСК "Металіст" у суботу, 3 листопада.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо". Початок українського Класіко — о 17:00.

На офіційному каналі "Шахтаря" в YouTube з'явився промо-ролик матчу.

Ті, хто не зможуть потрапити на трибуни харківської арени, матимуть можливість повболівати за улюблену команду біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на каналі "Футбол 2".

У повторі гру можна буде подивитися 4 листопада на каналі "Футбол 2" о 06:25 і на каналі "Футбол 1" о 10:55.

Зазначимо, що в Харкові випустили яскравий постер до матчу "Шахтар" — "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю київське "Динамо" сенсаційно програло "Львову" на полі НСК "Олімпійський".