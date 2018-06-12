Де дивитися Росія - Саудівська Аравія: розклад трансляцій матчу-відкриття ЧС-2018

Збірна Росії з футболу у четвер, 14 червня, зіграє матч-відкриття чемпіонату світу з футболу 2018 року. На стадіоні "Лужники" у Москві підопічні Станіслава Черчесова зіграють з командою Саудівської Аравії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

В Україні стартовий поєдинок російського мундіалю можна буде побачити на телеканалі "Інтер". Тут за півгодини до початку поєдинку росіян і аравійців розпочнеться пряма трансляція церемонії відкриття турніру.

Крім того, гру Росія - Саудівська Аравія покажуть в ефірі російського Першого каналу, "Матч ТВ", білоруського "Білорусь 5".

Відзначимо, що збірні Росії і Саудівської Аравії є найгіршими командами першості світу-2018 згідно з рейтингом Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Команди один раз зустрічалися один з одним. У далекому 1993-му році росіяни на виїзді в товариській грі поступилися - 2:4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася інформації про серйозні проблеми в збірній Росії напередодні старту ЧС-2018.