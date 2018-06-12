УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Де дивитися Португалія - ​​Іспанія: розклад трансляцій ЧС-2018

2.5тЧитати новину російською

Збірна Португалії в п'ятницю, 15 червня, проведе свій перший матч на чемпіонаті світу з футболу-2018. Кріштіану Роналду і Ко зіграють в групі В з командою Іспанії.

Поєдинок пройде в Сочі на стадіоні "Фішт".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - ​​Іспанія. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Новини
Де дивитися Росія - Саудівська Аравія: розклад трансляцій матчу-відкриття ЧС-2018

Пряму трансляцію з Росії можна буде побачити на українському телеканалі "Інтер". Крім того онлайн показ запланований на "Первом канале" (Росія) і "Білорусь 5".

В запису 16 червня о 04:30 гру можна буде подивитися на "Матч! Футбол 3", а о 15:55 на "Матч ТВ".

Нагадаємо, що напередодні у Кадирова образилися на Слепакова за пісню до ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
РосіяСочі
Об'єкти
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги