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Де дивитися онлайн Зоря - Еспаньол: розклад трансляцій плей-офф Ліги Європи

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Луганський футбольний клуб "Зоря" у повторному поєдинку плей-офф Ліги Європи битиметься з іспанським "Еспаньолом". Початок зустрічі – в четвер, 29 серпня, о 20:00.

Зоря - Еспаньол

Зоря - Еспаньол

Ті шанувальники футболу, у яких не вийде вибратися на "Славутич Арену" в Запоріжжі, зможуть підтримати улюблену команду біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру луганчан проти 7-ї команди Іспанії покаже телеканал УНІАН.

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Нагадаємо, що перший матч плей-офф Ліги Європи між цими командами завершився поразкою українців із рахунком 1:3.

Раніше в третьому кваліфікаційному турі ЛЄ український клуб пройшов болгарський ЦСКА. Перша гра на виїзді завершилася з рахунком 1:1. Другий матч підопічні Скрипника виграли - 1:0.

До цього "Зоря" пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).

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Тема
Ліга Європи
Місце
Україна
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