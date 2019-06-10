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Де дивитися онлайн Україна — Італія: розклад трансляцій ЧС із футболу U-20

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У Польщі молодіжна збірна України з футболу у вівторок, 11 червня, проведе півфінальний матч чемпіонату світу.

Команда Олександра Петракова на міському стадіоні в Гдині позмагається за путівку до вирішального матчу турніру з італійцями. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Італія. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Побачити ж протистояння на ТБ можна буде в ефірі загальнонаціонального телеканалу "UA:Перший". Крім того, гру покаже стрімінгова платформа sport.suspilne.media.

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Збірна України U-20

Збірна України U-20

Також поєдинок збірних України та Італії покаже польський канал TVP Sport.

Зазначимо, що в чвертьфіналі з Колумбією страшну травму отримав лідер збірної України Денис Попов. Крім того, "жовто-синім" у матчі з Італією не допоможе Георгій Цітаішвілі, який отримав дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з футболу U-20 було встановлено неймовірний рекорд результативності.

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Місце
ПольщаГдиня
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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