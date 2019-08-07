Де дивитися онлайн ЦСКА - Зоря: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

8 серпня відбудеться перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграє на виїзді з ЦСКА (Софія). Гра пройде в столиці Болгарії, на арені "Васіл Левскі".

Нагадаємо, що підопічні Віктора Скрипника на попередній стадії турніру пройшли чорногорську "Будучность" (3:1 в гостях і 1:0 - вдома). На відміну від української команди, болгарський ЦСКА пройшов вже двох суперників - чорногорський "Тітоград" (4:0, 0:0), а потім в післяматчевій серії пенальті - хорватський "Осієк" (1:0, 0:1; по пенальті - 4:3).

ФК "Зоря"

Луганчани вирушили до Болгарії в середу, 7 серпня. У складі делегації 20 футболістів, серед яких не виявилося одного з лідерів колективу Артема Громова, який забив три м'ячі у двох іграх з "Будучностю". Зате в футболці "Зорі" може дебютувати орендований у "Динамо" форвард Назарій Русин.

Поєдинок ЦСКА - "Зоря" в прямому ефірі покаже в Україні телеканал УНІАН. Початок матчу - о 20.30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня проведе свій поєдинок в Лізі Європи і ФК "Маріуполь". Стало відомо, де дивитися матч "Маріуполь" - АЗ.

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