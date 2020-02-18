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18 лютого • оновлено в 12:08
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Де дивитися онлайн Тоттенхем – Лейпциг: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

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Фіналіст Ліги чемпіонів англійський "Тоттенхем" прийме на своєму полі німецький "Лейпциг" у першому матчі 1/8 фіналу турніру.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ ТОТТЕНХЕМ – ЛЕЙПЦИГ

Поєдинок відбудеться в середу, 19 лютого, у столиці Великобританії на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Лідер "Тоттенхема" Лукас Моура

Лідер "Тоттенхема" Лукас Моура

ДЕ ДИВИТИСЯ ТОТТЕНХЕМ – ЛЕЙПЦИГ

  • На українському ТБ побачити пряму трансляцію з Лондона можна буде на каналі "Футбол 1".

  • Російські глядачі зможуть спостерігати за ходом гри в ефірі телеканалів "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

  • У Білорусі трансляцію організовує місцевий мовник "Білорусь 5".

  • Любителі футболу з Казахстану побачать гру в ефірі "Казспорт"/"Qazsport".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" отримав заборону на участь у Лізі чемпіонів протягом сезонів 2020/2021 і 2021/2022

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Англія Лондон
Тег
Тоттенхем Хотспур
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Ставка матча
все ставки
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Вест Хэм
Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
1.73 Сделать ставку
Мирандес
VS
Сарагоса
Мирандес не проиграет и обе забьют
2.56 Сделать ставку
Трактор
VS
Адмирал
Победа Трактора с форой (0)
1.66 Сделать ставку
Северсталь
VS
Динамо Москва
Победа Динамо с форой (-1)
1.87 Сделать ставку
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку