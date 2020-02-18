Де дивитися онлайн Тоттенхем – Лейпциг: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

Фіналіст Ліги чемпіонів англійський "Тоттенхем" прийме на своєму полі німецький "Лейпциг" у першому матчі 1/8 фіналу турніру.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ ТОТТЕНХЕМ – ЛЕЙПЦИГ

Поєдинок відбудеться в середу, 19 лютого, у столиці Великобританії на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Лідер "Тоттенхема" Лукас Моура

ДЕ ДИВИТИСЯ ТОТТЕНХЕМ – ЛЕЙПЦИГ

На українському ТБ побачити пряму трансляцію з Лондона можна буде на каналі "Футбол 1".

Російські глядачі зможуть спостерігати за ходом гри в ефірі телеканалів "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

У Білорусі трансляцію організовує місцевий мовник "Білорусь 5".

Любителі футболу з Казахстану побачать гру в ефірі "Казспорт"/"Qazsport".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" отримав заборону на участь у Лізі чемпіонів протягом сезонів 2020/2021 і 2021/2022

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