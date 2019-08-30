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Де дивитися онлайн Спартак – Зеніт: розклад трансляцій матчу чемпіонату Росії

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Закляті вороги російського футболу московський "Спартак" і санкт-петербурзький "Зеніт" зустрінуться один з одним у центральному матчі 8-го туру Прем'єр-ліги.

Зустріч пройде на стадіоні "Відкриття-Арена" в неділю, 1 вересня. Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Побачити класичне протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Матч ТВ", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів. Крім того, трансляцію з Москви проведе спеціалізований російський мовник "Матч! Прем'єр".

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Спартак – Зеніт

Спартак – Зеніт

ФК "Спартак"

Відзначимо, що після семи зіграних зустрічей нового сезону в активі команд по 14 очок в турнірній таблиці РФПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, московський "Спартак" зганьбив Росію в розіграші Ліги Європи, вилетівши з турніру вже на стадії кваліфікації.

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Москва
Теги
Спартак Москва ФК Зеніт
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