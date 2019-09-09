Де дивитися онлайн Россия – Казахстан: розклад трансляцій матчу відбору Євро-2020

Збірна Росії з футболу в понеділок, 9 вересня, проведе черговий матч відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року.

На арені в Калінінграді, на якій виникли серйозні проблеми після ЧС-2018, команда Станіслава Черчесова прийме казахів. Початок зустрічі – о 21:45 за київським та московським часом.

Побачити протистояння одного з лідерів групи з явним аутсайдером можна буде в ефірі федерального Першого каналу.

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Крім того, трансляцію з Калінінграда проведе спеціалізований російський мовник "Матч! Прем'єр". Тут показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участі експертів і журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі відбору Євро-2020 між збірними Франції та Албанії стався грандіозний скандал, за який довелося вибачатися президенту Еммануелю Макрона.

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