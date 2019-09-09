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10 вересня • оновлено в 06:49
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Де дивитися онлайн Россия – Казахстан: розклад трансляцій матчу відбору Євро-2020

6.6т Читати матеріал російською

Збірна Росії з футболу в понеділок, 9 вересня, проведе черговий матч відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року.

На арені в Калінінграді, на якій виникли серйозні проблеми після ЧС-2018, команда Станіслава Черчесова прийме казахів. Початок зустрічі – о 21:45 за київським та московським часом.

Побачити протистояння одного з лідерів групи з явним аутсайдером можна буде в ефірі федерального Першого каналу.

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Артем дзюдо

Артем дзюдо

РФС

Крім того, трансляцію з Калінінграда проведе спеціалізований російський мовник "Матч! Прем'єр". Тут показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участі експертів і журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі відбору Євро-2020 між збірними Франції та Албанії стався грандіозний скандал, за який довелося вибачатися президенту Еммануелю Макрона.

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Калінінград
Тег
збірна України з футболу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрена это смотреть?
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2 з 4 відповідей | показати всі
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Попович Олег, когда был Киев - укров ишшо не существовало, австрияки вас "попизже" придумали
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Евгений Зеленский, да називай себе наіумнєйшим - від цього розуму не додасться.
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