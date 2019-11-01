Де дивитися онлайн Прем'єр-лігу України: розклад трансляцій 13-го туру

У чемпіонаті України з футболу 2-3 листопада будуть зіграні матчі 13-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Лідери першості "Шахтар" і "Динамо" після кубкового протистояння зустрінуться з командами зі Львова. "Гірники" зіграють на виїзді з "Карпатами", а "Динамо" на своєму полі прийме головного аутсайдера першості "Львів".

Традиційно ігри туру можна буде побачити в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK, УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України

13-й тур

2 листопада (субота)

14:00. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

14:00. "Карпати" – "Шахтар", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

3 листопада (неділя)

14:00. "Олександрія" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Денис Бондаренко

14:00. "Дніпро-1" – "Зоря"

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Костянтин Труханов

17:00. "Динамо" – "Львів", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Колос" – "Олімпік", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Ігор Бондар

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