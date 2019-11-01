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1 листопада • оновлено в 19:03
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Де дивитися онлайн Прем'єр-лігу України: розклад трансляцій 13-го туру

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У чемпіонаті України з футболу 2-3 листопада будуть зіграні матчі 13-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Лідери першості "Шахтар" і "Динамо" після кубкового протистояння зустрінуться з командами зі Львова. "Гірники" зіграють на виїзді з "Карпатами", а "Динамо" на своєму полі прийме головного аутсайдера першості "Львів".

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Традиційно ігри туру можна буде побачити в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK, УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України

13-й тур

2 листопада (субота)

14:00. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Дмитро Кутаков

14:00. "Карпати" – "Шахтар", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ігор Пасхал

3 листопада (неділя)

14:00. "Олександрія" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Денис Бондаренко

14:00. "Дніпро-1" – "Зоря"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Костянтин Труханов

17:00. "Динамо" – "Львів", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Колос" – "Олімпік", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Ігор Бондар

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу (УАФ, колишня – ФФУ) жорстоко покарала бразильського легіонера "Шахтаря" Алана Патріка.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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