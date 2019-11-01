Де дивитися онлайн Прем'єр-лігу України: розклад трансляцій 13-го туру

У чемпіонаті України з футболу 2-3 листопада будуть зіграні матчі 13-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.
Лідери першості "Шахтар" і "Динамо" після кубкового протистояння зустрінуться з командами зі Львова. "Гірники" зіграють на виїзді з "Карпатами", а "Динамо" на своєму полі прийме головного аутсайдера першості "Львів".
Традиційно ігри туру можна буде побачити в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK, УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України
13-й тур
2 листопада (субота)
14:00. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
14:00. "Карпати" – "Шахтар", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
3 листопада (неділя)
14:00. "Олександрія" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Денис Бондаренко
14:00. "Дніпро-1" – "Зоря"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Костянтин Труханов
17:00. "Динамо" – "Львів", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
19:30. "Колос" – "Олімпік", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Ігор Бондар
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