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2 жовтня • оновлено в 15:53
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Де дивитися онлайн Лугано – Динамо: по якому каналу трансляція матчу Ліги Європи

1.9т Читати матеріал російською

Віце чемпіон України київське "Динамо" у четвер, 3 жовтня, зіграє свій другий матч на груповому етапі Ліги Європи.

Команда Олексія Михайличенка відправився до швейцарського Санкт-Галлена, де проведе зустріч з "Лугано". Гра відбудеться на стадіоні "АФГ Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Побачити гру можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів. Крім того, трансляцію зі Швейцарії запланував у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 3".

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Нагадаємо, у стартовій грі турніру українська команда здобула мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо", донецький "Шахтар" і "Олександрія" попали в дивну ситуацію в єврокубках.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Швейцарія Санкт-Галлен
Тег
ФК Динамо Київ
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