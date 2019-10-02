Де дивитися онлайн Лугано – Динамо: по якому каналу трансляція матчу Ліги Європи

Віце чемпіон України київське "Динамо" у четвер, 3 жовтня, зіграє свій другий матч на груповому етапі Ліги Європи.
Команда Олексія Михайличенка відправився до швейцарського Санкт-Галлена, де проведе зустріч з "Лугано". Гра відбудеться на стадіоні "АФГ Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.
Побачити гру можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів. Крім того, трансляцію зі Швейцарії запланував у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 3".
Нападник "Динамо" Фран Сіль
ФК "Динамо" Київ
Нагадаємо, у стартовій грі турніру українська команда здобула мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0).
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо", донецький "Шахтар" і "Олександрія" попали в дивну ситуацію в єврокубках.
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