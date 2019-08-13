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Де дивитися онлайн Ліверпуль – Челсі: розклад трансляція Суперкубка УЄФА

1.4т Читати матеріал російською

На стадіоні "Водафон-Арена" у турецькому Стамбулі у середу, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА.

У битві за престижний трофей зійдуться представники англійської Прем'єр-ліги – "Ліверпуль" та "Челсі". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Челсі. Початок – о 22:00 за київським часом.

В Україні побачити протистояння команд Юргена Клоппа і Френка Лампарда можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1". Тут показ поєдинку супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

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Ліверпуль – Челсі

Ліверпуль – Челсі

У Росії гру покаже загальнонаціональний мовник "Матч ТВ" і спеціалізований "Матч! Футбол 1".

У Білорусі подивитися поєдинок зможуть глядачі телеканалу "Бєларусь 5".

А у Казахстані трансляцію зі Стамбула проведе "Казспорт". Тут репортаж розпочнеться у четвер, 15 серпня, о 01:00 ночі за місцевим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Челсі" зазнав принизливої поразки від "Манчестер Юнайтед" у стартовій зустрічі нового розіграшу Прем'єр-ліги.

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Читайте всі новини по темі "Ливерпуль - Челси" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ливерпуль - Челси Суперкубок УЄФА
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
ФК Челсі ФК Ліверпуль
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