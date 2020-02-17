Де дивитися онлайн Атлетико – Ліверпуль: ня якому каналы матч Ліги чемпіонів

У європейському футболі у вівторок, 18 лютого, поновлюються матчі найпрестижнішого турніру – Ліги чемпіонів, де стартує стадія плей-офф.

У ЯКІЙ ГОДИНІ АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

Чинний володар трофею англійський "Ліверпуль", який встановив фантастичний рекорд в національній першості, проведе гостьову зустріч з іспанським "Атлетико". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетико – Ліверпуль. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Ліверпуль – Атлетико

ДЕ ДИВИТИСЯ АТЛЕТИКО – ЛІВЕРПУЛЬ

В Україні поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати експертна студія "Ніч Ліги чемпіонів".

Російські телеглядачі подивляться протистояння англійців та іспанців завдяки ефіру "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

У Білорусі організацію трансляції взяв на себе місцевий мовник "Білорусь 5".

На казахстанському телебаченні за грою можна буде стежити на телеканалі "Казспорт"/"Qazsport".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" було виключено з Ліги чемпіонів на найближчі два сезони.

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