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17 лютого • оновлено в 19:19
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Де дивитися онлайн Атлетико – Ліверпуль: ня якому каналы матч Ліги чемпіонів

1.2т
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У європейському футболі у вівторок, 18 лютого, поновлюються матчі найпрестижнішого турніру – Ліги чемпіонів, де стартує стадія плей-офф.

У ЯКІЙ ГОДИНІ АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

Чинний володар трофею англійський "Ліверпуль", який встановив фантастичний рекорд в національній першості, проведе гостьову зустріч з іспанським "Атлетико". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетико – Ліверпуль. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Ліверпуль – Атлетико

Ліверпуль – Атлетико

ДЕ ДИВИТИСЯ АТЛЕТИКО – ЛІВЕРПУЛЬ

  • В Україні поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати експертна студія "Ніч Ліги чемпіонів".

  • Російські телеглядачі подивляться протистояння англійців та іспанців завдяки ефіру "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

  • У Білорусі організацію трансляції взяв на себе місцевий мовник "Білорусь 5".

  • На казахстанському телебаченні за грою можна буде стежити на телеканалі "Казспорт"/"Qazsport".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" було виключено з Ліги чемпіонів на найближчі два сезони.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Англія Ліверпуль
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Ліверпуль
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Ставка матча
все ставки
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Кэмерон Норри
Победа Тейлора Фрица с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ной Рубин
VS
Джейсон Джанг
Победа Джейсона Джанга с форой в -2,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Джордан Томпсон
Победа Миомира Кечмановича с форой в -3,0 гейма
1.95 Сделать ставку