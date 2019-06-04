Де дивитися онлайн Колумбія — Україна: розклад трансляцій ЧС із футболу U-20

На чемпіонаті світу 2019 року в Польщі молодіжна збірна України з футболу в п'ятницю, 7 червня, проведе чвертьфінальний матч турніру.

У Лодзі на муніципальному стадіоні "Відзев" команда Олександра Петракова битиметься з колумбійцями. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Колумбія U-20 – Україна U-20. Початок гри – о 16:30 за київським часом.

Збірна України U-20

На ТБ за матчем можна буде спостерігати в ефірі загальнонаціонального телеканалу "UA: Перший". Крім того, гру покаже стримінгова платформа sport.suspilne.media.

Зазначимо, що збірна України U-20 вперше пробилася до чвертьфіналу світової першості. У першому раунді плей-офф наші хлопці не залишили шансів Панамі – 4:1. Зі свого боку Колумбія лише в серії пенальті здолала опір Нової Зеландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з футболу U-20 було встановлено фантастичний рекорд результативності.

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