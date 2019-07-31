Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де дивитися онлайн Карпати — Динамо: розклад трансляцій матчу УПЛ

Читати матеріал російською

31 липня у Львові на стадіоні "Україна" відбудеться один із центральних матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону-2019/2020. "Карпати" на своєму полі прийматимуть київське "Динамо".

Кияни прибудуть до столиці Галичини на емоційному підйомі в статусі новоспечених володарів Суперкубка України. Що ж стосується "Карпат", то команда продовжує перебувати в процесі перебудови, і перед новим наставником Олександром Чижевським стоятиме непросте завдання — стримати натиск віцечемпіона.

Побачити поєдинок можна буде на телеканалі "2+2". Початок — о 19.30 за київським часом.

Де дивитися онлайн Карпати — Динамо: розклад трансляцій матчу УПЛ

ФК "Карпати"

Новини
Скандал навколо трансляцій УПЛ: огляд спортивних ЗМІ

Зазначимо, що до цього матч значився в сітці телеканалу "Футбол 1". Однак буквально за день до старту нового сезону "Карпати" вирішили підписати контракт на трансляцію домашніх матчів УПЛ із "1+1 Media".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася реакція клубів на скандальне рішення УПЛ про створення телепулу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
Карпати ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel