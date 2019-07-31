Де дивитися онлайн Карпати — Динамо: розклад трансляцій матчу УПЛ

31 липня у Львові на стадіоні "Україна" відбудеться один із центральних матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону-2019/2020. "Карпати" на своєму полі прийматимуть київське "Динамо".

Кияни прибудуть до столиці Галичини на емоційному підйомі в статусі новоспечених володарів Суперкубка України. Що ж стосується "Карпат", то команда продовжує перебувати в процесі перебудови, і перед новим наставником Олександром Чижевським стоятиме непросте завдання — стримати натиск віцечемпіона.

Побачити поєдинок можна буде на телеканалі "2+2". Початок — о 19.30 за київським часом.

ФК "Карпати"

Зазначимо, що до цього матч значився в сітці телеканалу "Футбол 1". Однак буквально за день до старту нового сезону "Карпати" вирішили підписати контракт на трансляцію домашніх матчів УПЛ із "1+1 Media".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася реакція клубів на скандальне рішення УПЛ про створення телепулу.

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